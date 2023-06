Ngôi nhà giản dị của gia đình Tổng thống Lincoln tại Springfield, Illinois

Mặc dù những sự kiện trọng đại mang tính lịch sử đã diễn ra bên trong ngôi nhà này, bao gồm việc hạ sinh ba người con trai và một người con đã qua đời tại đây, cũng như việc đề cử và bổ nhiệm Tổng thống, nhưng ngôi nhà này vẫn là một nơi để sinh sống hàng ngày, và được chăm chút như những ngôi nhà bình thường khác. Có lẽ hiện vật được chụp ảnh nhiều nhất trong ngôi nhà lịch sử của Tổng thống Lincoln là chiếc bàn làm việc có mặt bàn nghiêng, làm bằng gỗ óc chó sẫm màu cùng với tám ngăn tủ hở để đựng thư từ và giấy tờ này. Tuy chiếc bàn này khá nhỏ nhắn, đặc biệt là so với vóc dáng của Tổng thống Abraham Lincoln, nhưng đây chính là nơi ông đã viết rất nhiều bài diễn văn chính trị. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của Cục Công viên Quốc gia) Tuy phong cách Victorian và những phong cách thiết kế nội thất phổ biến khác của thế kỷ 19 thể hiện ở chiếc thảm hoa, giấy dán tường, và phần bài trí cửa sổ trong phòng tiếp khách phía trước nhà, nhưng tính thiết thực lại thể hiện rõ qua những chiếc ghế lông ngựa dệt, được chọn vì độ bền chắc và dễ bọc phần ghế ngồi có khung bằng gỗ. Chiếc lò sưởi đốt củi Temple Parlor thiết kế tinh xảo là một bản sao của phiên bản gốc, hiện được trưng bày tại bảo tàng Henry Ford Museum of Innovation tại thành phố Dearborn, tiểu bang Michigan. Chiếc lò sưởi này có công dụng để sưởi ấm, đồng thời cũng là một vật dụng trang trí trong phòng. Bức ảnh in thạch bản của Quốc phụ George Washington và phu nhân Martha Washington khoảng thế kỷ 19 đặt ở một vị trí trang trọng phía trên chiếc lò sưởi. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của Cục Công viên Quốc gia) Hiện nay, góc này của phần tiền sảnh tại gian phòng tiếp khách được bày biện giống hệt với khi gia đình Tổng thống Abraham Lincoln còn sinh sống tại ngôi nhà này. Chiếc ghế phụ và ghế bập bênh làm bằng gỗ dái ngựa (gỗ mahogany) cũng bọc lông ngựa dệt giống với tất cả những chiếc ghế bọc khác trong nhà, trong khi đó chiếc kệ gỗ ở góc nhà (một kệ sách có dạng bậc thang) trưng bày với những “món đồ trang trí cổ xưa,” hay những thứ mà hiện nay chúng ta gọi là vật dụng trang trí linh tinh. Treo trên tường là một chiếc hộp bóng chứa một tác phẩm nghệ thuật trưng bày những lọn tóc thật, đây cũng là một vật dụng phổ biến khác của thế kỷ 19. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của Cục Công viên Quốc gia) Phòng ăn ban đầu là một phần của gian bếp, nhưng sau khi xây thêm tầng hai vào năm 1856, phòng ăn đã tách riêng thành một gian phòng trang trọng hơn. Gia đình Tổng thống Lincoln sử dụng những chiếc ghế và bàn ăn làm bằng gỗ dái ngựa phủ sơn màu theo phong cách Hitchcock thế kỷ 19. Bộ chén đĩa làm bằng gốm sứ in hoa văn của phu nhân Mary Lincoln không thể phục hồi [do hư hỏng], tuy nhiên những người quản lý Cục Công viên Quốc gia đã tìm thấy một bộ chén đĩa cổ xưa khác cũng giống với bộ chén đĩa mà gia đình Tổng thống Abraham Lincoln thường hay sử dụng. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của Cục Công viên Quốc gia) Chiếc bếp củi làm bằng gang Royal Oak mà gia đình Tổng thống Abraham Lincoln sử dụng hàng ngày được sản xuất tại thành phố Buffalo, tiểu bang New York, và chiếc bếp này vẫn hoạt động tốt nếu kết nối lại với ống dẫn khói. Chiếc bếp này có nhiều chức năng như giúp sưởi ấm ngôi nhà, có một lò nướng và bếp lò ở mặt trên, giúp giữ ấm thức ăn đã nấu chín với lò sưởi ở phía trước, và nung nóng những chiếc bàn ủi bằng gang thật để ủi quần áo. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của Cục Công viên Quốc gia) Phòng ngủ của Tổng thống Abraham Lincoln và phu nhân Mary Lincoln tuy tách biệt nhưng được đặt liền kề nhau. Chiếc giường này, mặc dù không phải là phiên bản gốc, nhưng có cùng kích cỡ với chiếc giường mà Tổng thống Lincoln từng sử dụng. Khi khách tham quan viếng thăm ngôi nhà lịch sử này, người ta thường đặt một câu hỏi phổ biến là: Có phải bàn chân của Tổng thống nhô ra khỏi giường không? Và các nhân viên hướng dẫn của Cục Công viên Quốc gia thường trả lời rằng: Rất có thể là vậy. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của Cục Công viên Quốc gia) Phòng ngủ của phu nhân Mary Lincoln không chỉ là nơi bà nghỉ ngơi, mà còn là nơi bà may vá. Bởi vì tủ quần áo không phải là một nét đặc trưng của phong cách thiết kế nội thất thế kỷ 19, cho nên chiếc tủ đứng cao để quần áo (armoire), và chiếc tủ (closet) của phu nhân Mary rất có thể là một chiếc tủ lớn làm bằng gỗ nguyên khối, chẳng hạn như chiếc tủ hiện đang trưng bày trong phòng ngủ của bà. Bà cũng có một chiếc ghế bập bênh và bàn trang điểm. Giấy dán tường hiện tại trong phòng ngủ của bà là bản sao của phiên bản gốc đã từng tô điểm cho ngôi nhà này. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của Cục Công viên Quốc gia) Gian phòng tiếp khách phía sau nhà ban đầu vốn là phòng ngủ của gia đình Tổng thống Lincoln, nhưng sau khi xây thêm tầng hai, gia đình Tổng thống đã dời phòng ngủ lên lầu trên và phòng ngủ ban đầu trở thành gian phòng khách thứ hai trong ngôi nhà này. Một chiếc bàn theo phong cách Empire, có mặt bàn làm bằng đá cẩm thạch cùng các chân cuộn và bánh xe là một điểm nhấn ở chính giữa gian phòng, cùng với những chiếc ghế bọc lông ngựa dệt là chỗ ngồi chính. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của Cục Công viên Quốc gia)