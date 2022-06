Ngôi nhà gạch lỗ, xây mộc của gia chủ theo đuổi lối sống tối giản

An An House là không gian sống của gia chủ theo đuổi phong cách tối giản. Với màu trắng là chủ đạo kết hợp với vật liệu gạch thô và gỗ mang đến một cảm giác dễ chịu, thư thái cho gia chủ. Không gian xanh quen thuộc được lồng ghép vào không gian sống, khiến ngôi nhà trở thành nơi trú ẩn tuyệt vời nhất cho các thành viên trong gia đình, tìm về sự an yên, tĩnh tại.

Công trình này nằm ở tỉnh Bắc Ninh với diện tích 5x17,5m, do kiến trúc sư Hoàng Công Long thực hiện.

Ngôi nhà nằm ở lô góc, nhiều mặt thoáng nên kiến trúc sư tha hồ sáng tạo, bay bổng trong thiết kế. Phần gạch đỏ xây mộc nổi bật trên nền sơn trắng, nhờ vậy mặt tiền nhà có dấu ấn riêng.

Những ô thoáng trên bức tường gạch đỏ là nơi ánh sáng, gió trời, không khí giao thoa, luồn lách vào nhà và tạo ra cuộc sống trong lành.