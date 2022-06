Ngôi nhà 3 tầng bốc cháy dữ dội, cả khu phố bị cắt điện trong đêm

Đêm 19/6, vụ cháy dữ dội xảy ra tại hiệu may số 2 ngõ 629 Giải Phóng. Theo lãnh đạo phường Giáp Bát, nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện tại tầng chứa vải cắt may.

Theo đó, vào khoảng 22h15 ngày 19/6, gia đình chị N.T.T.H. (45 tuổi) ở phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội đi ăn giỗ về. Chị H. lên tầng 2 thì phát hiện mùi khét bốc ra từ tầng 3. "Do lúc đó điện chập nên cửa cuốn dưới tầng một bị đóng không mở được" - chị H. cho biết. Chị H. đã cùng con gái 13 tuổi thoát ra ngoài ngõ bằng cửa phụ. Theo các nhân chứng, ngọn lửa bùng phát dữ dội. Những tiếng nổ lép bép phát liên tục phát ra. Vụ cháy đã được dập tắt sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 2 ngõ 629 Giải Phóng (Ảnh: Thế Hưng). Theo lãnh đạo phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội), vụ cháy xuất phát từ tầng 3 chống nóng của nhà cắt may. Nguyên nhân vụ việc bước đầu xác minh do chập điện. "Chủ nhà cho biết tầng 3 xảy ra hỏa hoạn là nơi để vải vụn cắt may. Thiệt hại về người không có, nhưng thiệt hại về tài sản đang được kê khai", lãnh đạo phường Giáp Bát cho hay. Dưới đây là hình ảnh vụ cháy: Your browser does not support the video tag. Cháy kho chứa vải vụn hiệu may, hai mẹ con thoát hiểm trong đêm nhờ cửa phụ Lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt để dập lửa (Ảnh: Thế Hưng). Quanh khu vực xảy ra đám cháy (Ảnh: Thế Hưng). Chủ hiệu may viết tường trình tại hiện trường (Ảnh: Thế Hưng). Quảng cáo Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường (Ảnh: Thế Hưng). Nguyên nhân bước đầu của vụ cháy là do chập điện (Ảnh: Thế Hưng). Kho vải vụn tầng 3 của ngôi nhà cháy (Ảnh: Thế Hưng). Nhiều người hiếu kỳ đứng xem vụ cháy (Ảnh: Thế Hưng). Nhiều hộ xung quanh bị cắt điện để đảm bảo an toàn khi cứu hỏa (Ảnh: Thế Hưng).