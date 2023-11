Ngôi làng duy nhất của Việt Nam được vinh danh Làng Du lịch tốt nhất thế giới

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng từ rất sớm, hàng ngàn người dân ở xã Tân Hóa đã nô nức đến dự Lễ. Khuôn mặt mỗi người dân đều ánh lên niềm hân hoan tự hào và vui sướng khi được tham gia đón nhận danh hiệu nhiều giá trị tinh thần về những cống hiến của mình trong hành trình vươn lên để được UNWTO công nhận là Làng Du lịch tốt nhất thế giới.



Anh Trần Hữu Dòng (ở thôn 2, xã Tân Hóa) cho biết, người dân địa phương vui mừng, háo hức chờ đợi lễ đón danh hiệu tổ chức thế giới công nhận cho làng. Dù bận rộn, thời tiết không được thuận lợi do có mưa lớn, bà con vẫn sắp xếp công việc để đến dự lễ.



Xã Tân Hóa nằm cách trung tâm thị trấn Quy Đạt, huyện miền núi Minh Hóa khoảng gần 10km về phía Đông - Nam, là vùng đất nhiều khó khăn do thường xuyên bị ngập vào mùa lũ lụt. Vượt qua nghịch cảnh, người dân ở đây cần cù, chịu thương, chịu khó vươn lên thích ứng dần với thiên tai.



Mô hình nhà phao tự nổi của người dân nơi đây được xem là sáng kiến nhằm sống chung cùng lũ lụt. Đến nay, ở xã Tân Hóa, gia đình nào cũng có từ 1-2 nhà phao tự nổi để đảm bảo cuộc sống mỗi khi có mưa lũ…



Nhiều ngôi nhà phao không những là cứu cánh khi xảy ra lũ lụt mà người dân nơi đây còn dày công suy nghĩ, đầu tư biến thành homestay phục vụ du khách.



Bà con còn mạnh dạn đầu tư, biến bếp ăn của mình không chỉ phục vụ gia đình mà sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của du khách. Vì vậy, du khách đến xã Tân Hóa không chỉ thưởng lãm thắng cảnh hùng vĩ của núi rừng, cảnh đẹp hoang sơ như hệ thống hang động độc đáo, riêng có Tú Làn cùng hang Chuột, phim trường nổi tiếng trong bộ phim bom tấn Kong Skull Island mà còn có thể trải nghiệm cuộc sống, sự cần mẫn lao động của người dân bản địa.



Ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Công ty Oxalis chia sẻ, du lịch ở đây có nhiều khởi sắc, là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn. Điều đặc biệt, người dân ở đây vẫn giữ được nét bình dị, không xô bồ, cùng nhau gìn giữ, khai thác du lịch phù hợp quy luật để phát triển bền vững trên cơ sở giữ gìn cảnh quan, bản sắc văn hóa truyền thống vốn có của quê hương mình.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong cho biết, Tân Hóa có nhiều danh lam thắng cảnh, người dân chịu thương, chịu khó, làng quê bình yên, ít bị tác động của cơ chế thị trường, hiếm nơi nào có được. Tân Hóa đã làm được du lịch và nếu giữ được phương hướng phát triển bền vững này trong tương lai không xa địa phương còn đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.



Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hóa Trương Thanh Duẫn nêu kế hoạch của địa phương về giữ gìn danh hiệu và phấn đấu đạt thêm nhiều tiêu chí cao hơn để Tân Hóa luôn là điểm đến cho những trải nghiệm ít nơi nào có được.



Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trao Bằng khen cho nhiều tổ chức, cá nhân có đóng góp trong xây dựng, phát triển Tân Hóa trở thành làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023.



Trước đó, vào đêm 13/11, xã Tân Hóa tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc chào mừng sự kiện được vinh danh là làng du lịch tốt nhất thế giới. Đông đảo người dân và du khách đến tham gia chương trình.

Mạnh Thành