Ngôi làng chưa đến 2.000 người nhưng có 8 tiến sĩ và 20 thạc sĩ

Bức tường “Sinh viên giỏi" nằm trong khuôn viên Vườn học tử của công viên văn hóa làng An Trang thuộc thị trấn Hoài, huyện Hiến, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Trên bức tường là thông tin về tên, trường đang theo học của những sinh viên giỏi trong làng, theo Sina.

Nhờ vậy, dù dân số chưa đến 2.000 người, cả làng có đến 8 tiến sĩ và 20 thạc sĩ.

Người dân ở các làng lân cận đưa con đến xem bức tường “Sinh viên giỏi" của làng An Trang. (Ảnh: People.cn)

Trong số những gia đình có con cái học cao, nhà ông An Ze Hu là gia đình được nhắc đến nhiều nhất. Nhà ông An có 4 người con, con trai cả là tiến sĩ tại Đại học Nam Khai, là tấm gương để các em trai, em gái tiếp tục nỗ lực. Những người con sau của ông An cũng lần lượt thi đỗ Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Bắc, Đại học Khoa học Hoa Trung, Học viện Kinh tế Thạch Gia Trang.