Ngồi làm việc lâu trước máy tính: Tác dụng sốc của cà phê

Các tác giả đã phân tích bộ dữ liệu của hơn 10.000 người trưởng thành được thu thập bởi cuộc khảo sát quốc gia NHANES của Mỹ.

52% trong nhóm người này có uống cà phê hằng ngày và hơn 50% cho biết họ ngồi ít nhất 6 giờ mỗi ngày, trong đó có 23% vừa không uống cà phê vừa ngồi ít nhất 6 giờ/ngày.

Trong 13 năm theo dõi, 945 trường hợp tử vong đã xảy ra ở những người tham gia nghiên cứu, trong đó có 284 trường hợp là do bệnh tim mạch.

Phân tích độc lập về thời gian ngồi lâu nói chung thì những người ngồi trên 8 giờ/ngày có nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân cao hơn 50%, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn 40% so với người ngồi ít hơn 4 giờ/ngày.