Ngôi điện quan trọng nhất Kinh thành Huế chính thức được trùng tu

Dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt thực hiện với tổng mức đầu tư hơn 128,7 tỷ đồng (gồm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn huy động khác).

Thời gian dự kiến hoàn thành dự án từ nay đến tháng 8/2025.

Phối cảnh dự án Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa (Ảnh: CTV).

Điện Thái Hòa là công trình kiến trúc tiêu biểu của di tích Cố đô Huế còn được lưu giữ nguyên vẹn cho đến nay. Đây không chỉ là công trình kiến trúc mà còn là nơi lưu giữ hệ thống văn thơ theo hình thức trang trí nhất thi, nhất họa độc đáo đã được UNESCO công nhận Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.