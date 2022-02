Ngồi ăn tối, chàng trai thấy người đàn ông lạ vào xin thuốc lào và cái kết 'tan tành'

Sự việc xảy ra vào lúc 18h50 phút tối 18/2 tại một studio chụp ảnh cưới. Cụ thể, một nam thanh niên đang ngồi ăn tô bún ở phía trong quầy thì thấy một người đàn ông lớn tuổi với bộ dạng nhếch nhác, chân không đi dép đẩy cửa ra.

Người đàn ông này ngó nghiêng bên ngoài một lúc rồi mới bước vào, hỏi chàng trai ở đây có thuốc lào không. “Không, nhà cháu không có thuốc lào”, chàng trai lễ phép trả lời người đàn ông xa lạ.