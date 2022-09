Ngọc Trinh tham lam 'bơm môi' nên già hẳn qua cam thường

Bộ đầm quyến rũ giúp Ngọc Trinh nhanh chóng chiếm spotlight tại buổi tiệc.

Your browser does not support the video tag.

Ngay sau khi thả dáng đầy sang chảnh trên thảm đỏ, Ngọc Trinh "lộ bản chất lầy" khi bỏ guốc, đi chân trần lên sân khấu "cướp mic" của ca sĩ Thu Thủy.