Ngọc Trinh phản pháo khi bị chỉ trích đóng phim có mỗi cảnh nóng

Cảnh Tư Nhị tưới nguyên xô nước hay cảnh Tư Nhị khỏa thân trước Ba Trà… nó hoàn toàn phù hợp với nhân vật. Những hình ảnh nói lên tính cách táo bạo của Tư Nhị, một cô gái có thể làm mọi cách chứng minh cho Ba Trà thấy mình đủ đẹp để làm đệ Ba Trà, để lôi kéo đàn ông", Ngọc Trinh chia sẻ.

Your browser does not support the video tag.

Ngọc Trinh táo bạo trong phim "Chị Chị Em Em 2"

Với Ngọc Trinh, Chị Chị Em Em 2 không làm khó cô bằng những cảnh táo bạo mà chính là những phân cảnh đòi hỏi diễn xuất nội tâm, thâm hiểm… mới làm cô phải học nhiều.

"Những phần diễn nội tâm mưu mô xảo quyệt thật sự không phải bản tính con người tôi, nên trước phim tôi đã phải đi học diễn xuất ở chị Kathy Uyên.