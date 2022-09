Ngọc Trinh lộ dấu hiệu tuổi tác khi sắp sinh nhật 33

Mới đây, hậu trường một buổi chụp hình của Ngọc Trinh đã được ghi lại. Theo đó vừa xả stress với chuyến đi Thái Lan cùng Diệu Nhi, chân dài Trà Vinh tất bật với lịch trình công việc. Cô thực hiện một bộ ảnh tại studio. Người đẹp diện đầm trắng cut-out tôn body nuột nà.

