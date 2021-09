Ngọc Trinh diện bikini trong suốt, 'sao y bản chính' Kendall Jenner?

Mới đây, Ngọc Trinh gây chú ý khi bị VTV "nhắc nhở" vì những khoảnh khắc khoe thân quá đà. Tuy nhiên bất chấp mọi ý kiến trái chiều, cô tiếp tục đăng tải loạt khoảnh khắc bỏng mắt với bikini.

Theo đó, người đẹp diện bodysuit đính hạt trong suốt, khoe trọn body nuột nà. Trong bộ đồ tắm màu nude, người xem phải "nín thở" vì thoạt nhìn qua còn tưởng cô đang... khoả thân.