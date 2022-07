Ngọc Sơn nhảy cùng Thanh Thảo, dân mạng chê: 'Thoát vị đĩa đệm'

Your browser does not support the video tag.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Thanh Thảo xuất hiện tươi tắn bên cạnh Ngọc Sơn. Nữ ca sĩ trình bày lại ca khúc Ôi Tình Yêu, bản hit đình đám của Thanh Thảo những năm 2000.

Sức hút của bản hit này ở thời điểm đó vô cùng đáng ngưỡng mộ khi đi đến đâu đều thấy nhà nhà mở loa.

Đúng là "siêu hit" nên dù đã trải qua hơn 20 năm, giọng hát Thanh Thảo khi thể hiện lại bài hát vẫn vô cùng phù hợp và vừa vặn, khác xa với những lần cover trước đó.

Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của netizen là điệu nhảy khó hiểu của Ngọc Sơn.