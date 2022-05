Ngọc Sơn nhận Hồ Văn Cường là truyền nhân, netizen đau lòng giùm Phi Nhung

Cụ thể sau khi thể hiện xong các bài hát của mình, Ngọc Sơn đã giới thiệu Hồ Văn Cường là "ngôi sao ca nhạc".

"Ngọc Sơn mời đến chương trình hôm nay một truyền nhân của Ngọc Sơn, đó chính là ngôi sao ca nhạc Hồ Văn Cường", nam danh ca nói.

Your browser does not support the video tag.

Sau đó, Hồ Văn Cường xuất hiện trong tiếng cổ vũ của các fan, tuy nhiên nam ca sĩ trẻ lại cho biết bản thân không hẳn là ngôi sao như lời Ngọc Sơn đã giới thiệu: "Cảm ơn bác vì đã giới thiệu cho con rất hoành tráng nhưng con không dám nhận con là ngôi sao đâu ạ!".

Ngay lập tức, Ngọc Sơn trả lời rằng cho nam ca sĩ không phải là ngôi sao ca nhạc, nhưng trong lòng Ngọc Sơn thì Hồ Văn Cường là một ngôi sao trẻ thật sự: "Mình cứ đưa con cháu mình lên, chẳng có gì cả đúng không quý vị. Con là một ngôi sao truyền hình, là một ngôi sao trẻ thật sự".

Ngoài ra, Ngọc Sơn cũng chia sẻ với khán giả: "Ngay từ nhỏ thì cách hát sẽ khác, tuy nhiên lớn thì cách hát sẽ khác, tôi sẽ huấn luyện Hồ Văn Cường hát tốt hơn và sẽ mang đi châu Âu để ghép với một học trò khác của tôi".