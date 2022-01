Ngọc Sơn - Ngọc Hải: Giàu kếch sù, người độc thân người vợ con đề huề

Hiện tại, Ngọc Hải cùng vợ và con trai nhỏ sống trong khu biệt thự rộng 700 m2 ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Dù không còn mặn mà với nghề ca hát nhưng thỉnh thoảng, anh vẫn tham gia vào một số sự kiện nhỏ, hát tặng bạn bè, người thân.

Ở xa Ngọc Sơn nhưng hễ có sự kiện quan trọng nào, Ngọc Hải đều sẽ xuất hiện để ủng hộ anh trai.

Thu Hà