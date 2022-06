Ngọc Sơn dạy Hồ Văn Cường: 'Hãy làm thỏa mãn lỗ tai khán giả'

Your browser does not support the video tag.

Trong một sự kiện gần đây, danh ca Ngọc Sơn khiến nhiều người quan tâm khi có chia sẻ về Hồ Văn Cường. Cụ thể, khi được hỏi về việc giúp đỡ Hồ Văn Cường cải thiện giọng hát, danh ca Ngọc Sơn không ngần ngại nói về quá trình dài hơi.

"Bản thân tôi luôn có kinh nghiệm, bí kíp để truyền đạt lại cho con nên hát thế nào. Cường rất thông minh, bởi nếu học sai thì suốt đời vẫn cứ sai như thế.