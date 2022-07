Ngọc Sơn bị mắng sốc: 'Mặt như người bị Down'

Your browser does not support the video tag.

Tuy nhiên, khi xem clip này, ca sĩ Trịnh Tuấn Vỹ tỏ vẻ khó chịu: "Mình nói thật khứa này hát sến hay thật nhưng tui là dị ứng ông này về cái khoảng này...

Tui mập tui nhảy không nhảy được rồi đó. Nhưng thà vậy chứ nhìn kiểu này với gương mặt như mấy người bị Down vậy. Nó cứ ngơ ngơ dại dại, người ta làm thấy hay thấy đẹp còn ông nội nó cứ phản cảm sao đó trời. Đang nghe nhạc thấy chả nhảy muốn lên máu ghê. Nhìn tục dã man.

Nhưng tôi vẫn nể anh về sở trường nhạc sến của anh. Tui lạy anh đừng nhảy nữa anh. Mấy đứa đu bám anh, góp ý anh dùm chứ để sau lưng mấy đứa chửi ảnh khùng tội anh mấy đứa".