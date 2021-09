Ngọc Quyên trẻ trung, sành điệu với trang phục hè – thu

Xuyên suốt bộ sưu tập, Ngọc Quyên chuộng các tone màu trung tính. Cô thích sự linh hoạt, dễ ứng dụng và không lỗi mốt của các gam màu này. Cô cũng chọn kiểu trang điểm tinh tế, mắt nâu, môi trầm để đồng điệu trang phục. Toàn bộ quá trình trang điểm, làm tóc, lên đồ… đều do cô tự tay chuẩn bị.

Ngọc Quyên có công ty thời trang ở Mỹ và xưởng may tại Việt Nam. Tuy nhiên mô hình kinh doanh của cô gặp khó khăn do tác động từ Covid-19. Nhiều tháng nay, cô chèo chống cửa hàng tại California để bù lỗ vì xưởng may dừng hoạt động theo Chỉ thị 16.

“Trong mùa dịch, doanh thu giảm nhưng vẫn đảm bảo lương cho nhân viên là thử thách lớn. Tôi phải cố bán thêm những mặt hàng mới để có tiền bù vào phần ngân sách sụt giảm. Ở cương vị chủ doanh nghiệp, tôi tìm cách tồn tại chứ không cắt thu nhập của người lao động. Giữa giai đoạn dịch bệnh mà còn mất lương, mất việc thì thật khó cho mọi người”, cô nói.