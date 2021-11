'Ngọc nữ bolero' - thánh lật mặt của showbiz Việt

Tuy nhiên, vui chưa được bao lâu thì Q bất ngờ phát hiện đã bị C "lật mặt", thu hồi toàn bộ tin nhắn trò chuyện với mình. Thậm chí C còn hủy kết bạn với Q, dù mới được "chấp nhận".

Trước hành động kỳ cục của C, đàn chị Q chỉ biết giật mình trong hoang mang. Cách hành xử với một chị lớn trong nghề của C được cho là khó có thể chấp nhận, vì bất kể lý do gì.

Câu chuyện thứ 2

Ồn ào với đàn chị Q vừa hạ nhiệt, mới đây C bị một người xem phong thủy - nhân vật cũng khá nổi tiếng trong giới hoa hậu, người mẫu - đăng đàn "bóc phốt", liên quan đến cách hành xử kém cỏi.

Chả là C từng tự động kết bạn với người này để nhờ... chấm tử vi miễn phí, với lời than "khổ quá". Hành động của C khiến người xem phong thủy không hài lòng, phải đăng đàn dằn mặt. Sau đó, C lập tức "chặn" đối phương rồi viết status đá xéo.

Đây là "trải nghiệm" khó quên với cô C của người xem phong thủy. Anh cho rằng C bần tiện và còn phèn, không xứng gọi là celeb.