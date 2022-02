Ngọc Lan 'liệt cánh tay', phải cắt váy vì tăng cân

Mới đây, đoạn clip do ê-kíp của Ngọc Lan đăng tải khiến netizen vừa thương vừa buồn cười. Vì tăng cân, nữ diễn viên phải loay hoay cả tiếng để mặc vừa chiếc váy do NTK may theo số đo thời con gái rồi chỉ còn cách tháo chỉ thì mới cởi ra được vì quá chật.

Đoạn clip thấy mà thương của Ngọc Lan.