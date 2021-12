Ngọc Huyền không ngại khi diễn cảnh lãng mạn với Doãn Quốc Đam

Your browser does not support the video tag.

Ngọc Huyền trong trích đoạn phim 'Thương ngày nắng về'

Nếu mình kém cỏi thật thì nhận lời chê là xứng đáng

- Nhiều người thắc mắc là vì sao một cô gái không tên tuổi, là diễn viên tay ngang chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất như Ngọc Huyền lại giành được vai nữ chính trong Thương ngày nắng về, phải chăng có sự ưu ái nào từ đạo diễn, hãng phim?

Huyền xuất thân từ một gia đình không có ai làm nghệ thuật và mối quan hệ của Huyền trong lĩnh vực này rất hạn hẹp. Nếu để so sánh về xuất phát điểm với nhiều đồng nghiệp khác quả thật Huyền là một con số 0. Cơ duyên đến được với vai Vân Vân trong Thương ngày nắng về là một sự may mắn. Người đứng vai này ban đầu là người khác vì nhiều lý do mà chị ấy không tham gia được. Sau đó ekip đoàn phim có tổ chức casting và sau 4 lần cast Huyền mới được đạo diễn gật đầu.

Cá nhân Huyền nhận định lý do mà mình được chọn nằm ở 4 điểm: Hình thức và tính cách đều phù hợp với Vân Vân. Huyền là sinh viên Mỹ thuật, Vân Vân lại là 1 cô gái đam mê Mỹ thuật. Huyền thấy mình thật sự may mắn. Hy vọng sự may mắn sẽ tiếp tục đồng hành với Huyền trong những chặng đường tiếp theo.

Ngọc Huyền - vai Vân Vân trong 'Thương ngày nắng về'.