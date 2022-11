Ngọc Hân ăn hỏi, không gian độc lạ với 500 bông sen trắng

Your browser does not support the video tag.

Những khoảnh khắc trong lễ ăn hỏi của Ngọc Hân.



Trong ngày ăn hỏi, Ngọc Hân cho thấy sự đầu tư về ý tưởng trang trí, không gian mang đậm sắc màu truyền thống.



Quốc hoa Việt Nam - hoa sen - được sử dụng là loại hoa chủ đạo. 500 bông sen được ê-kíp đặt trước 1 tháng và chăm sóc tại đầm, vì tháng 12 đã hết mùa sen ở miền Bắc.





Các họa tiết từ mây tre đan ở cổng chào, backdrop, ghế ngồi... cũng được cô dâu chọn lựa tỉ mỉ để trang trí cho không gian ăn hỏi.