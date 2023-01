Ngọc Châu thi quốc phục Miss Universe, nhận lời khen visual

Your browser does not support the video tag.

Clip: Ngọc Châu trình diễn trang phục dân tộc.

Phần trình diễn trang phục dân tộc của Ngọc Châu được xem là "vừa vặn", cái kết đẹp cho buổi thi này.

Đại diện Việt Nam cũng nhận được nhiều lời khen visual, những khoảnh khắc quay cận mặt cho thấy nhan sắc ngọt ngào, cuốn hút.