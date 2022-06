Ngọc Châu - Lệ Nam ẵm 'combo' giải phụ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Tối 21/6, bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 diễn ra. Top 41 thí sinh xuất sắc nhất đã mang đến cho giám khảo và khán giả những màn trình diễn ấn tượng, khoe nhan sắc quyến rũ và thần thái tự tin để tiến gần hơn tới vương miện cao quý.

Trong đêm bán kết, top 41 trải qua các nội dung: Giới thiệu bản thân, trình diễn áo dài, trình diễn bikini và trình diễn dạ hội.

Cuối đêm thi, 2 MC Khánh Vân - Đức Bảo công bố kết quả một số giải thưởng phụ. Kết quả như sau: Best Catwalk - Lê Hoàng Phương, Best English Skill - Lê Thảo Nhi, Best Introduction - Nguyễn Thị Hương Ly, Best Body - Nguyễn Thị Ngọc Châu, Best Interview - Nguyễn Thị Thanh Khoa, Best Face - Nguyễn Thị Lệ Nam.



Lê Hoàng Phương nhận giải Best Catwalk.