Ngọc Châu hát thế nào mà dân tình thở phào 'thật may quá'?

Sau chặng đường dài, giữa hàng trăm cô gái tài sắc vẹn toàn thì chủ nhân của ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã gọi tên Ngọc Châu.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Ngọc Châu đã là gương mặt quen thuộc trong showbiz Việt với vai trò là một người mẫu chuyên nghiệp, là quán quân bước ra từ Vietnam's Next Top Model 2016.

Không chỉ nổi danh trong làng thời trang, Ngọc Châu còn từng "lấn sân" sang sân khấu âm nhạc khi tham gia Trời Sinh Một Cặp mùa 5, sóng đôi cùng ca sĩ Ái Phương.