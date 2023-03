Ngọc Châu được Vũ Thu Phương cúi người chỉnh váy

Mới đây, Vũ Thu Phương vừa xuất hiện tại một sự kiện với bộ đầm màu champagne có cape độn vai và clutch ánh kim ton-sur-ton.

Ngay từ khi bước xuống từ xế hộp tiền tỷ, cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ phong cách và thần thái cực kỳ quyền lực.