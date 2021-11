Ngọc Anh 'Phố trong làng' lên tiếng khi bị chê 'gái quê mặc quá sexy'

Your browser does not support the video tag.

Ngọc Anh trong trích đoạn phim 'Phố trong làng'

Trong phimPhố trong làng, diễn viên Ngọc Anh vào vai y tá Ngọc. Các tập lên sóng gần đây, Ngọc nhiều lần xuất hiện trong những chiếc váy sexy hay áo bên trong có cổ trễ rất gợi cảm. Bên cạnh những lời khen cho tạo hình quyến rũ của Ngọc thì cũng có nhiều ý kiến của khán giả cho rằng nhân vật ăn mặc không phù hợp. Ngọc dù là gái quê nhưng ăn mặc phóng khoáng, váy cổ trễ.