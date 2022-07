Ngoài Xuân Trường, nhiều cầu thủ Việt là ông chủ kinh doanh mát tay

Mới đây, Lương Xuân Trường gây bất ngờ khi đột ngột xuất hiện trên Shark Tank – chương trình gọi vốn dành cho các nhà startup. Một lần nữa, câu chuyện về nghề tay trái của các cầu thủ lại được quan tâm.



Tận dụng sức ảnh hưởng trên sân cỏ, nhiều chân sút đã tìm cách "đá chéo" sang các mảng kinh doanh khác như mở quán ăn, quán cà phê, bán hàng thời trang,... Ngoài sân cỏ, họ là những ông chủ, có người thậm chí mỗi tháng thu nhập lên đến cả tỷ đồng.



1. Lương Xuân Trường



Chỉ cách đây mấy ngày, người hâm mộ Việt Nam không khỏi bất ngờ khi thấy chàng tiền vệ tài hoa ăn vận chỉn chu trong bộ vest đen, xuất hiện và gọi vốn trên Shark Tank Việt Nam cho trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế (IRC).



Xuân Trường đầu tư vào y tế khi khai trương Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế mà anh là người đồng sáng lập và chủ đầu tư.

IRC là trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế do tiền vệ mắt híp cùng sáng lập với Nguyễn Việt Hùng, với khẩu hiệu "phụng sự thể thao Việt Nam". Sản phẩm của IRC không chỉ hướng tới những người chơi thể thao chuyên nghiệp mà còn dành cho những người chơi thể thao phong trào và những người có bệnh lý về cơ, xương, khớp thuộc phân khúc trung cấp.



Với trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y, bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm làm việc đội tuyển quốc gia Việt Nam như bác sĩ y học thể thao người Hà Quốc Choi Ju Young, chuyên gia Trần Huy Thọ,... Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế của Xuân Trường được đánh giá cao và nhiều khả năng sẽ trở thành địa chỉ tin cậy của các VĐV khi gặp phải chấn thương.



2. Văn Toàn



Không chỉ là chân sút chủ lực của CLB HAGL, gần đây Văn Toàn còn nổi tiếng với tài kinh doanh khi anh lấn sân từ bóng đá sang lĩnh vực thời trang và cả đồ uống. Sáng 3/4, chàng cầu thủ quê Hải Dương chính thức khai trương quán cà phê do anh làm chủ tại thành phố Hải Phòng.



Ngoài sự nghiệp bóng đá ngày càng phát triển, Văn Toàn cũng cho thấy tài kinh doanh mang về nguồn thu lớn từ thương hiệu quần áo riêng. Trong số các thương hiệu quần áo nội địa (local brand) do giới cầu thủ tự lập ra, đến thời điểm này, cửa hàng của Văn Toàn đang chứng minh là thương hiệu "ăn nên làm ra" nhất.



Văn Toàn từng chia sẻ về lý do kinh doanh thời trang như sau: "Thích mặc đẹp nên tôi thường tốn khá nhiều tiền để mua sắm những trang phục của các thương hiệu nổi tiếng dành cho giới trẻ.



Tuy nhiên, nhiều lúc cũng không kiếm được những chiếc áo làm mình hài lòng, hoặc nếu có thì lại giá quá cao. Vì thế, tôi tự nghĩ tại sao lại không tự thiết kế những chiếc áo cho chính bản thân và những bạn trẻ yêu thích thời trang của Việt Nam".



Tận dụng hiệu ứng từ cú ngã lịch sử của bản thân trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Văn Toàn đã tung ra mẫu áo "ăn theo" màu đen cùng dòng chữ "It’s real" (Đó là sự thật).



3. Công Phượng



Tương tự Văn Toàn, trong năm 2020, Công Phượng cũng thử thách bản thân mình trong lĩnh vực thời trang. Từ năm 2017, Công Phượng đã “lấn sân” sang lĩnh vực kinh doanh cà phê khi anh khai trương 2 quán cà phê tại Gia Lai và Hà Nội.

Anh cùng với người bạn đời đã cho ra mắt thương hiệu thời trang riêng dành cho giới trẻ. Ngoài quy trình vận hành, chính Viên Minh – vợ Công Phượng tham gia vào khâu quan trọng nhất là thiết kế những sản phẩm thời trang. Sản phẩm chủ đạo của thương hiệu là các dòng áo phông hướng tới sự năng động, thoải mái.