Ngoài vẽ bậy, metro số 1 TPHCM còn xảy ra việc mất trộm tài sản

Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM vừa gửi công văn khẩn tới UBND và Công an TP Thủ Đức về việc hỗ trợ tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Ngoài việc trình bày lại vụ việc vẽ bậy lên các toa tàu metro trong depot Long Bình (TP Thủ Đức) vừa diễn ra, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết, thời gian qua, tuyến metro số 1 cũng bị mất trộm tài sản, thiết bị đoạn trên cao từ khu vực nhà ga Thảo Điền đến nhà ga Bến xe Suối Tiên. Kẻ gian đã cắt trộm cáp tiếp địa, tháo các neo tà vẹt... của nhà thầu đang thi công.