Ngoài Tuấn 'thần đèn', công an còn khám nhà một 'anh chị' khác

Liên quan tới vụ việc hàng chục cảnh sát thuộc các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phong tỏa, khám xét nhà đại ca giang hồ khét tiếng Tuấn "thần đèn" (tức Nguyễn Anh Tuấn; SN 1973; ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), đến khoảng hơn 13 giờ ngày 11/5, quá trình khám xét đã hoàn thành.

Clip công an phong tỏa, khám nhà Tuấn "thần đèn" và nhà một "anh chị" khác

Ngoài khám xét nhà đại ca Tuấn "thần đèn", hàng chục cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an TP Thanh Hóa và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa cũng được huy động tới số nhà 91, đại lộ Lê Lợi (phường Lam Sơn) của một dân "anh chị" khác có biệt danh M. "gỗ" để phong tỏa, thực hiện việc khám xét trong căn nhà này.

Quá trình khám xét được thực hiện từ khoảng 10 giờ sáng nay (11-5), cảnh sát đã làm việc xuyên trưa, đến 14 giờ 30 phút cùng ngày thì việc khám xét hoàn thành. Nhiều hồ sơ, tài liệu đã được lực lượng công an đưa đi để phục vụ điều tra.