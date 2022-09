Ngoại trưởng Nga sắp đối diện với người đồng cấp của Ukraine

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Công tố viên Tòa Hình sự quốc tế Karim Khan sẽ có báo cáo trước cơ quan gồm 15 thành viên của Hội đồng Bảo an. Cuộc họp diễn ra nhân kỳ họp của Đại Hội đồng Liên Hợp quốc.



Trong bài phát biểu bằng video trước Đại Hội đồng ngày 21/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga gây ra các vụ “thảm sát” ở Ukraine và đòi “trừng phạt đích đáng”.



Ukraine, Mỹ và các đồng minh cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. Nga bác bỏ cáo buộc tấn công dân thường, cho rằng những cáo buộc nhân quyền chỉ là chiến dịch bôi nhọ.



Hội đồng Bảo an họp 1 ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh huy động hàng trăm ngàn quân dự bị và tuyên bố hàm ý về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.



Hội đồng Bảo an không thể có hành động thực tế nào với Ukraine vì Nga có quyền phủ quyết. Cuộc họp ngày 22/9 là cuộc thứ 20 mà cơ quan này đã triệu tập về Ukraine trong năm nay.



Sau khi Tổng thư ký Guterres và Công tố Khan đọc báo cáo, đại diện 15 thành viên sẽ phát biểu, tiếp theo là Ukraine, nhiều quốc gia châu Âu, Belarus và quan chức phụ trách đối ngoại châu Âu Josep Borrell.



Hồi tháng 7, ông Lavrov bỏ giữa chừng cuộc họp của các ngoại trưởng G20 ở Indonesia khi gặp phải những chỉ trích về cuộc xung đột và khủng hoảng lương thực toàn cầu. Ông Lavrov tố phương Tây “chỉ trích điên cuồng”.



Tuần trước, giới chức Ukraine nói rằng họ phát hiện hàng trăm thi thể, trong đó có những thi thể bị trói tay sau lưng, bị chôn ở khu đất gần thành phố Izium vùng đông bắc, sau khi Kiev giành lại địa bàn này từ Nga.



Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền cho biết đã có 5.916 dân thường thiệt mạng và 8.616 người bị thương ở Ukraine từ khi xung đột xảy ra.