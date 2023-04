Ngoại trưởng Mỹ tới Việt Nam

Ông Blinken cũng sẽ tham dự lễ động thổ xây dựng khuôn viên Đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội.

“Nó sẽ là một biểu tượng thực sự mạnh mẽ và ấn tượng, thể hiện mối quan hệ đối tác và tình hữu nghị mới mà Mỹ đã xây dựng với Việt Nam trong vài thập kỷ qua”, ông Kritenbrink nhận định.

Sau Việt Nam, ông Blinken sẽ tới Karuizawa, Nhật Bản tham dự Hội nghị Ngoại trưởng các nước G7. Cuộc họp quan chức các nước G7 sẽ xoay quanh các vấn đề toàn cầu như giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thúc đẩy tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.