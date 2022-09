Ngoài tiểu đường, căn bệnh này cũng khiến bạn hay khát nước

Thứ nhất, do tuyến yên. Người bình thường tuyến yên sẽ tiết ra chất ADH và đi tới thận, tác động lên tế bào ống thận làm cho thận tái hấp thu nước làm cho bạn không đi tiểu nhiều. Khi bạn đái tháo nhạt là do chất ADH bị thiếu hoặc hoạt động không tốt. Người ta hay gọi là đái tháo nhạt trung ương (tổn thương ở trên não). Trường hợp này có thể do bạn bị tai nạn chấn thương sọ não, u tuyến yên, viêm tuyến yên, viêm vùng tiết ra ADH.

Thứ hai, tuyến yên vẫn tiết ra ADH nhưng lại không tác động được tới thận. Trường hợp này do thận viêm, các thuốc làm cho ADH không tác động lên ống thận làm cho thận không tái hấp thụ nước nên nước tiểu thải ra đường tiểu nhiều.

Thứ ba, nguyên nhân tâm lý làm cho người bệnh luôn thấy khát và họ uống rất nhiều nước và càng uống nhiều nước tiểu càng nhạt. Bệnh nhân có thể đi tiểu từ 5-10 lít/ngày, thậm chí có thể lên tới 20-30 lít/ngày.

Để chẩn đoán đái tháo nhạt, BS Nam cho biết người bệnh sẽ được khám đánh giá xem có thiểu hooc môn ADH hay không? Người bệnh sẽ dùng liệu pháp nhịn nước để đo độ thẩm thấu nước tiểu. Nếu độ thẩm thấu của nước tiểu thấp đó là trường hợp đái tháo nhạt.