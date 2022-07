Ngoài Mona Lisa, bảo tàng Louvre còn rất nhiều kiệt tác đáng chiêm ngưỡng

Bức tượng Psyche hồi sinh sau nụ hôn của Thần Ái tình (Psyche Revived by Cupid’s Kiss)

Một bức tranh khá ấn tượng và độc đáo vì nguyên liệu để vẽ lên bức tranh này là bằng màu sơn tán từ xác ướp nghiền nhỏ, Trong khung cảnh khói lửa của cuộc chiến Delacroix mô tả một người phụ nữ cầm lá cờ ba màu đại diện cho sự tự do. Và cậu bé đứng bên phải người phụ nữ đã gợi cảm hứng cho nhà văn Victor Hugo sáng tạo nên nhân vật Gavroche trong cuốn tiểu thuyết Những người khốn khổ. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của Eugène Delacroix, hiện tại đang trưng bày tại bảo tàng Louvre, nước Pháp.

Bức tranh nữ thần tự do dẫn dắt nhân dân (Liberty Leading the People)

Bức tranh Chiếc bè của chiến thuyền Medusa (The Raft Of The Medusa)

Bức tranh sơn dầu được họa sĩ lãng mạn người Pháp Théodore Géricault thực hiện trong thời gian 1818 - 1819.

Bức tranh được hoàn thành khi ông 27 tuổi, và nó đã trở thành một biểu tượng cho chủ nghĩa lãng mạn Pháp. nó là một bức tranh mô tả một khoảnh khắc là hậu quả từ vụ đắm tàu frigate Méduse của hải quân Pháp, sau khi bị mắc cạn.

Còn ít nhất 147 người bị trôi dạt trên một chiếc bè tạm bợ, và những người con sống sót phải chịu đựng nạn đói, khát, họ ăn thịt lẫn nhau một cách điên rồ. Sự kiện này đã trở thành một vụ bê bối quốc tế. Sau khi ra mắt bức tranh tại một cuộc triển lãm tranh tại Paris năm 1819, nó đã thu hút nhiều lời khen ngợi cũng như lên án với mức độ tương đương như nhau.

Tuy nhiên, nó đã được nổi tiếng trên quốc tế và ngày nay, nó được xem như tiên phong mở đường trong lịch sử ban đầu về phong trào lãng mạn trong hội họa Pháp.

Bức tượng Viên thư lại (The Seated Scrib)

Một trong những tác phẩm nổi tiếng và quan trọng nhất của nghệ thuật Ai Cập cổ đại miêu tả một viên thư lại đang ngồi tại nơi làm việc.

Được tạc trong giai đoạn 2620 – 2500 trước Công nguyên, bức tượng này được phát hiện tại Saqqara trong những năm 1850. Nó hiện nằm trong bộ sưu tập cổ vật Ai Cập tại bảo tàng Louvre.