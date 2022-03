Ngoại hình con gái An Nguy sau 1 năm chào đời bằng IVF

Trên Facebook, An Nguy mới đây hào hứng chia sẻ đoạn clip thú vị về con gái. Hình ảnh ghi lại bé Bay đang vô cùng thích thú với món đồ chơi phát ra tiếng kêu khi em cho vào mồm dùng lực thổi.

Mỗi lần làm món đồ phát ra tiếng kêu, công chúa nhỏ lại bật cười, phấn khích. Sự tinh nghịch của Bay khiến mọi người cũng thích thú theo.

Đính kèm clip, An Nguy bày tỏ: "Thấy cũng tội mà thôi yêu mà".