Ngoài G-Dragon, Sơn Tùng 'vay mượn' thêm ca sĩ khác trong MV mới?

Phát hành vào tối 28-4, ngay lập tức MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP đã nhận sự phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng và công chúng, đỉnh điểm là phải gỡ MV tại Việt Nam.

Hình ảnh MV mang màu sắc u tối, có phân cảnh nhảy lầu tự tử ở cảnh kết. Trong bối cảnh có nhiều vụ học sinh nhảy lầu tự tử xảy ra thời gian qua, nhiều phụ huynh lo lắng MV của Sơn Tùng M-TP có thể tác động xấu đến học sinh, giới trẻ. Một số khác phản ứng rằng MV cổ xúy hành động tiêu cực, suy nghĩ cực đoan.