Ngô Thanh Vân: Mang văn hóa Việt đến Hollywood và ‘đừng để ai nói mình hết thời’

The Creator khởi chiếu rạp vào 29/9 trên toàn quốc.

Ngô Thanh Vân xuất phát từ vai trò người mẫu, ca sĩ, dần lấn sân sang diễn xuất và gặt hái nhiều thành công. Sau đó, cô còn vươn tầm đến Hollywood và góp mặt trong nhiều bom tấn như Star Wars: The Last Jedi (2017), The Old Guard (2020) hay sắp tới đây là The Creator (tựa Việt: Kẻ kiến tạo). Trong mỗi dự án, cô đều mong muốn mang văn hóa Việt Nam ra thế giới.

“Đả nữ” Việt và hành trình vươn tầm Hollywood

Sau 2 phim điện ảnh đầu tay là 2 in 1 (2006) và Chuyện tình Sài Gòn (2006), tên tuổi Ngô Thanh Vân vụt sáng với vai nữ chính trong Dòng máu anh hùng (2007), đóng cặp cùng Johnny Trí Nguyễn. Để chuẩn bị cho dự án, cô tập luyện trong nhiều tháng và tự mình thực hiện các pha hành động khó nhằn. Thừa thắng xông lên, Ngô Thanh Vân còn góp mặt trong hai bộ phim hành động máu lửa là Bẫy Rồng (2009) và Lửa Phật (2013).

Từ đó, cô gắn liền với danh xưng “đả nữ” của điện ảnh Việt. Nữ diễn viên sinh năm 1979 gây ấn tượng mạnh với đạo diễn Charlie Nguyễn nên khi anh trở thành nhà sản xuất cho Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016), Ngô Thanh Vân có cơ hội “xuất ngoại” khi vào vai sát thủ Mantis và có nhiều cảnh đối đầu với nhân vật chính của Dương Tử Quỳnh.