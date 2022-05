Ngô Thanh Vân - Huy Trần cưới 1 năm trước mà không ai hay

Con rất hạnh phúc khi hoàn thành lời hứa với cha, và giờ đây con mong cha an nghỉ trên thiên đàng, chúc phúc cho 2 đứa con", Ngô Thanh Vân nói thêm.



Khoảnh khắc hạnh phúc của Ngô Thanh Vân - Huy Trần.

Clip: Ngô Thanh Vân - Huy Trần làm lễ cưới ở Na Uy.

Sin

