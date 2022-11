Ngỡ Song Hye Kyo nhưng đây mới là mỹ nhân giúp Won Bin 'đổi đời'

Won Bin thời đóng "Trái Tim Mùa Thu" (2000).

Sau này Won Bin ghi dấu ấn với người xem qua nhiều tác phẩm khác như Mother, The Man From Nowhere... Anh không chỉ có sự nghiệp thành công mà còn lấy được người vợ xinh đẹp là Lee Na Young.

Tuy nhiên hơn 10 năm qua, Won Bin không chịu đóng phim. Anh chủ yếu chụp hình, quay quảng cáo, kinh doanh bất động sản và dành thời gian cho gia đình. Người hâm mộ vẫn nuôi hy vọng sẽ được gặp lại Won Bin trong tương lai gần dù trước đó có nhiều tin đồn cho rằng anh giải nghệ diễn xuất.



Tài tử này đã hơn 10 năm nay không tham gia diễn xuất.