'Ngó lơ' thỏa thuận với Trung Quốc, Australia tiếp tục 'bắt tay' với Solomon

Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare và Bộ trưởng Phát triển quốc tế Ausstralia Zed Seselja chụp ảnh chung khi gặp nhau để thảo luận về hiệp ước an ninh tại Honiara vào ngày 13/4/2022. (Nguồn: Arab News)

Trả lời trong chương trình Insiders trên kênh ABC ngày 17/4, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết Australia sẽ tiếp tục hợp tác an ninh với quần đảo Solomon về các vấn đề an ninh ngay cả khi quốc đảo Thái Bình Dương ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc.