Ngô Kiến Huy và Jun Phạm 'than trời' khi Lan Ngọc tiếp tục ca hát

Để chốt lại năm Nhâm Dần, Ninh Dương Lan Ngọc đã cho ra mắt ca khúc Tết Yêu Tết Ghét. Ca khúc được sáng tác bởi cậu em cùng công ty là HuyR với giai điệu bắt tai, dí dỏm cùng thông điệp hiện đại, trẻ trung và vô cùng gần gũi.

MV là câu chuyện kể về một nhóm bạn về quê ăn Tết cùng loạt câu hỏi “khó đỡ” xoay quanh chuyện tình yêu hay tiền lương,…điều mà bất kỳ ai luôn sợ hãi khi gặp họ hàng nhân dịp năm mới. Đặc biệt, câu hỏi “bao giờ lấy chồng” luôn là câu hỏi “ám ảnh” Ninh Dương Lan Ngọc mỗi khi Tết đến khi nữ diễn viên hài hước tự nhận bản thân đã bước qua U40.