Ngô Kiến Huy: 'Tôi bị Nhã Phương cấm cửa'

Trong chương trình 2 Ngày 1 Đêm, Ngô Kiến Huy bất ngờ tiết lộ: "Tôi bị cấm cửa rồi mọi người ạ. Tôi bị Nhã Phương ghép vào tội 'tuesday', không hiểu luôn".

Ngô Kiến Huy cho hay, bức ảnh anh ôm chặt Trường Giang được Kiều Minh Tuấn đăng tải trên mạng xã hội đã khiến Nhã Phương "ghen": "Chính vì tấm hình của anh Kiều Minh Tuấn mà tôi bị ghép tội 'tuesday', bị cấm cửa".