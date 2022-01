Ngô Kiến Huy hốc hác đến khó tin qua camera 'team qua đường'

Your browser does not support the video tag.

Clip quay trộm Ngô Kiến Huy đang được chia sẻ rộng rãi trên TikTok

Theo đó, một tài khoản TikTok đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc Ngô Kiến Huy được người hâm mộ tặng quà. Không còn vẻ điển trai thường thấy, giọng ca Truyền Thái Y xuất hiện với gương mặt có phần hốc hác và thần sắc kém tươi tắn.

Đặc biệt, vẻ phong độ của anh giờ đã bị thay thế bằng thân hình gầy guộc, cánh tay và đôi chân khẳng khiu đáng lo ngại. Khán giả nhắn nhủ anh nên chú ý hơn tới vấn đề cân nặng để trông có sức sống hơn.