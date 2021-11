Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng và Trương Triết Hạn chính thức bị cấm sóng

Trong 3 tháng qua, giới chức Trung Quốc cũng tiến hành đợt truy quét lớn nhất từ trước tới nay với nghệ sĩ vướng bê bối trong showbiz. Mục đích của việc này nhằm thanh lọc và trả lại môi trường nghệ thuật lành mạnh.

Tối 27/8, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) ra văn bản 10 biện pháp tăng cường quản lý hoạt động trong ngành giải trí. Tờ Nhân dân nhật báo đăng bài viết: "Khi bạn chạm vào ranh giới đỏ về đạo đức và pháp luật, con đường sự nghiệp sẽ chấm dứt". Trong khi đó, CCTV - cơ quan phát ngôn của Chính phủ Trung Quốc khẳng định khán giả chỉ cần những nghệ sĩ và tác phẩm chất lượng cao.

Sự việc của Ngô Diệc Phàm lên sóng VTV

Your browser does not support the video tag.

Thúy Ngọc