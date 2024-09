Nghìn tỷ bay theo bão, chủ lồng Quảng Ninh mong ngân hàng cho vay làm lại từ đầu

Chia sẻ với đoàn công tác của NHNN, các hộ dân nuôi cá lồng ở Quảng Ninh bày tỏ mong muốn tiếp tục được ngân hàng hoãn nợ và tin tưởng cho vay vốn để nhanh chóng khôi phục sản xuất. Đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các ngân hàng thương mại do Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú dẫn đầu vừa có chuyện làm việc tại tỉnh Quảng Ninh để nắm bắt thiệt hại của người dân sau bão số 3. Thông tin với đoàn công tác, bà Ngô Thị Thuý (khu phố Thống Nhất 2, xã Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cho biết gia đình đầu tư 60 ô nuôi cá tại Cẩm Phả, 45 ô cá tại bến Giang. Mỗi ô có khoảng 500 con. Qua một đêm bão, những gì còn lại chỉ là ít cá con giữ được tại lồng, thiệt hại lên tới 12 tỷ đồng. Hiện hộ gia đình còn vay nợ Ngân hàng Agribank 4 tỷ đồng để đầu tư vào bè cá. Bà Thuý cho biết, gia đình chỉ mong được ngân hàng hoãn nợ, giãn nợ và cho vay mới để có thể phục hồi sản xuất. “Chỉ cần ngân hàng tin tưởng cho chúng tôi vay vốn để nhanh chóng mua cá con thả kịp thời thì 2 năm thôi, chúng tôi có thể vực dậy và có tiền trả nợ ngân hàng”, bà Thuý nói. Bà Ngô Thị Thuý (đội nón) chia sẻ với đoàn công tác. Ảnh: NHNN Ông Vũ Văn Cường (ở khu 3, xã Tân An, thị xã Quảng Yên) nói: “Ba bè cá của gia đình thiệt hại gần 14 tỷ đồng, những nhà bên cạnh thiệt hại 20-30 tỷ đồng. Nếu giờ ngân hàng siết nợ, chúng tôi chẳng biết làm thế nào. Chỉ mong ngân hàng hoãn nợ, giãn nợ, cho bà con vay tiền để làm lại”. Theo ông Lê Hoàng Tùng, Phó tổng giám đốc Vietcombank, ước tính có gần 6.000 khách hàng bị ảnh hưởng, tổng dư nợ khoảng 71.000 tỷ đồng. Riêng tại Hải Phòng, Quảng Ninh có 230 khách hàng bị ảnh hưởng, tổng dư nợ khoảng 13.300 tỷ đồng. Để hỗ trợ, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Vietcombank đã xem xét giảm lãi suất 0,5% trong giai đoạn từ ngày 6/9-31/12/2024 đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, với dư nợ khoảng 130.000 tỷ đồng. Số lượng khách hàng được giảm lãi suất là gần 20.000 khách hàng. Chương trình giảm lãi suất áp dụng cho dư nợ hiện hữu cũng như dư nợ vay mới nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân có thể ổn định sản xuất, ổn định cuộc sống và tiếp cận với vốn tín dụng ngân hàng. Ông Nguyễn Đức Hiển, Giám đốc NHNN Chi nhánh Quảng Ninh, cho hay đến hết ngày 10/9, tổng số có 11.058 khách hàng trên địa bàn tỉnh (với tổng dư nợ 10.654 tỷ đồng) bị ảnh hưởng nặng nề do hậu quả cơn bão số 3, chiếm 5,6% tổng dư nợ toàn tỉnh. Đáng lưu ý, thiệt hại nặng là một số khách hàng có bè nuôi thủy sản bị sóng đánh trôi dạt. Các khách hàng vay vốn tại Quảng Ninh bị thiệt hại theo ngành, lĩnh vực gồm: nông, lâm, thủy sản có 6.270 khách hàng, dư nợ 1.463 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng có 533 khách hàng, dư nợ 5.243 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ có 4.255 khách hàng, dư nợ 3.948 tỷ đồng. Phó Thống đốc Đào Minh Tú đánh giá, nhiều khách hàng, doanh nghiệp thiệt hại mà không có khả năng trả nợ và gần như mất trắng tài sản, không có nguồn nào bù đắp. Đây là vấn đề lớn đặt ra với các cấp, các ngành, đặc biệt với ngành ngân hàng. “Cần có những chính sách đảm bảo kịp thời, phù hợp và giải quyết ngay những nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài, góp phần ổn định cuộc sống cũng như khắc phục hậu quả do bão để lại”, Phó Thống đốc chỉ đạo.