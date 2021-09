Nghìn người tự ý về quê gây ùn tắc, lãnh đạo tỉnh Long An phải ra vận động

Trong 2 ngày qua, tỉnh Long An ghi nhận 1.274 trường hợp người dân các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh, Bình Dương, Đắk Nông, Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Gia Lai và TP Cần Thơ tự di chuyển từ các huyện trong tỉnh hoặc từ các tỉnh, thành phố qua địa bàn tỉnh Long An về quê.

Chính quyền cho biết những trường hợp này chưa được sự cho phép di chuyển của các địa phương lân cận tỉnh Long An. Số công nhân, người lao động tự ý về quê gây ùn ứ trên Quốc lộ N2 xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa.