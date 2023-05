Nghìn người bốc thăm mua nhà ở xã hội, Hà Nội chưa thể tiêu 5.000 tỷ

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, tại Đà Nẵng, kết luận thanh tra về thực hiện việc dành quỹ đất để đầu tư, phát triển NƠXH giai đoạn 2016 – 2021 của Thanh tra Bộ Xây dựng cho thấy, 9/10 dự án có quy mô dưới 10ha chủ đầu tư không dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng NƠXH. Các chủ đầu tư đều chọn hình thức nộp tiền sử dụng đất trên toàn bộ diện tích được giao.

1.300 người bốc thăm giành suất mua 149 căn hộ nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Hà Nội), ngày 20/5 , tỷ lệ chọi gần 1/9. (Ảnh: Hồng Khanh)

Cụ thể gồm các dự án: Khu khách sạn và dân cư Saphia; Khu công viên, biệt thự sinh thái và văn phòng thấp tầng; Khu dân cư Bàu Mạc; Khu dân cư Nam Bàu Mạc; Khu nhà ở phía Đông đường Trần Đăng Ninh; Khu dân cư Phùng Hưng; Khu dân cư 223 Trường Chinh; Khu phức hợp dịch vụ cao tầng An Hoà và Khu dân cư lô 18, 19, 20 An Đồn Đà Nẵng.

Theo kết luận thanh tra, tính đến ngày 31/5/2022, dự án Khu phức hợp dịch vụ cao tầng An Hoà của Công ty CP An Hoà và dự án Khu dân cư lô 18, 19, 20 An Đồn Đà Nẵng của Công ty CP Lê Bảo Minh, chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước do chưa có quyết định phê duyệt giá đất của cơ quan có thẩm quyền.