Nghiện kéo chân quá đà, H'Hen Niê như 'người dị dạng'

H'Hen Niê cùng dàn mỹ nhân đình đám Vbiz đang có mặt ở Dubai để tham gia trình diễn một show thời trang. Hoa hậu không quên check-in những địa điểm nổi tiếng xa xỉ ở nơi đây.

H'Hen Niê mặc áo dài thả dáng ở Dubai

Dù sang nước bạn nhưng Hen vẫn giữ những nét truyền thống văn hóa dân tộc, hết đi dép tổ ong đến mặc áo dài thướt tha. Mới đây, người đẹp Ê-Đê nhá hàng vài đường catwalk tự do với trang phục áo dài trắng tôn vòng eo thắt đáy lưng ong.