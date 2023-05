Nghiên cứu nâng thời hạn visa điện tử để thu hút khách du lịch

Quang cảnh hội nghị sáng 17/5 tại trụ sở Công an tỉnh Hà Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thứ nhất, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam khi xây dựng chưa quy định về hình thức, trình tự và thủ tục thực hiện các thủ tục này trên môi trường điện tử, do đó phải bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Thứ hai, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam trước đó cũng chưa quy định về việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông cũng như chưa quy định rõ đối tượng được cấp hộ chiếu rút gọn đối với các trường hợp không có hộ chiếu mà cần về nước ngay, như người không được phía nước ngoài cho cư trú, nạn nhân mua bán người nên cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Thứ ba, liên quan đến việc ký kết hợp tác quốc tế về nhận trở lại công dân theo luật hiện do Bộ Công an và Bộ Ngoại giao chủ trì. Gần đây, Bộ Công an đã chủ trì đàm phán 3 thỏa thuận về nhận trở lại công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú.

Do đó, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung luật theo hướng quy định Bộ Công an chủ trì thực hiện đàm phán, ký kết điều ước quốc tế về nhận trở lại công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú, để phù hợp với phạm vi chức năng của Bộ Công an và đảm bảo thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Kết luận hội nghị, ông Dũng, đề nghị ngành công an trong tỉnh tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật.

Đồng thời, công an có trách nhiệm đăng tải đầy đủ nội dung các dự án luật lên Cổng thông tin điện tử để cán bộ, chiến sĩ, người dân dễ dàng tiếp cận, góp ý.