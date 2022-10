Nghiên cứu mới: Không cần thiết chụp X-quang tuyến vú quá sớm khi tầm soát ung thư

Những phụ nữ có người thân trong gia đình được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú thường được khuyên nên khám sàng lọc sớm hơn 10 năm so với tuổi chẩn đoán của người thân. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng hỗ trợ khuyến nghị bấy lâu nay.



Nhà nghiên cứu Diana Miglioretti của Trung tâm Ung thư Toàn diện UC Davis, Mỹ đã tham gia cùng Danielle Durham, với Khoa X quang của Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill, và năm nhà nghiên cứu khác trong nghiên cứu. Họ đã phân tích dữ liệu từ Hiệp hội Giám sát Ung thư Vú về việc chụp X-quang tuyến vú tầm soát được thực hiện từ năm 1996-2016 để đánh giá thời điểm nên bắt đầu tầm soát cho những phụ nữ có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư vú.



Hơn 300.000 phụ nữ đã được đưa vào nghiên cứu quốc gia. Các nhà nghiên cứu đã so sánh tỷ lệ mắc ung thư vú tích lũy trong 5 năm giữa những phụ nữ có và không có tiền sử gia đình mắc ung thư vú cấp độ một theo tuổi của người thân của họ ở tuổi chẩn đoán và tầm soát.



"Nghiên cứu kết luận rằng, một phụ nữ có người thân được chẩn đoán ung thư vú hoặc trước 45 tuổi, nên tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ, bắt đầu sàng lọc sớm hơn 5-8 năm so với tuổi chẩn đoán của người thân của họ, thay vì sớm hơn 10 năm. Nguy cơ của những người này tương đương với một phụ nữ có nguy cơ trung bình ở độ tuổi 50, độ tuổi khuyến cáo nhất để bắt đầu chụp X-quang tuyến vú.”



Người mang đột biến gen BRCA có thể được hưởng lợi từ việc bắt đầu sàng lọc sớm hơn. Phụ nữ trong độ tuổi 30-39 có hơn một người thân cấp độ một được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú có thể nên xem xét tư vấn về di truyền.



Tầm soát quá sớm gây tác hại tiềm ẩn



Tăng tuổi bắt đầu tầm soát có thể làm giảm tác hại tiềm ẩn của việc bắt đầu tầm soát ung thư vú quá sớm. Chúng bao gồm tăng tiếp xúc với bức xạ và kết quả dương tính giả khiến phụ nữ phải quay lại phòng khám để chẩn đoán hình ảnh và có thể là các thủ thuật xâm lấn, nhưng không dẫn đến chẩn đoán ung thư vú.



Phụ nữ bắt đầu được chụp X-quang tuyến vú càng sớm thì họ sẽ phải trải qua nhiều lần kiểm tra hơn trong suốt cuộc đời — và điều đó làm tăng khả năng gặp phải những tác hại này.



Miglioretti cho biết: “Chụp nhũ ảnh cũng có thể không thực hiện tốt ở phụ nữ trẻ vì họ có nhiều khả năng có bộ ngực dày, làm tăng khó khăn trong việc phát hiện ung thư trên hình ảnh và dẫn đến kết quả dương tính giả nhiều hơn.”